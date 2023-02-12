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Güncel

Binlerce “Alperen” depremzedelerin yardımına koştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yardımına koşan Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ekipler arama kurtarma çalışmalarında enkazlarda hayat kurtarırken, binden fazla gönüllüsüyle de depremzedelere insani yardım ulaştırmaya çalışıyor.

12 Şubat 2023 Pazar 22:37 - Güncelleme:
Binlerce “Alperen” depremzedelerin yardımına koştu
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Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Merkezi koordinesinde, depremin yaşandığı ilk an itibariyle AFAD ile akredite olan ekiplerin hemen bölgeye intikal ederek bin kişiden fazla gönüllü ile deprem yaşanan illerde arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirtti. Onlarca vatandaşın canlı olarak enkazdan çıkartılmasına vesile olan arama kurtarma ekiplerinin enkaz bölgesinde çalışmalarına halen devam ettiğini ifade eden Bağcı, şunları kaydetti:

"Bunun haricinde süreç içerisinde yine çağrımız üzerine bölgelere sevk edilen binden fazla gönüllümüz ile insani yardım faaliyetlerimiz hızla başlamış, merkezden en uzak köylere uzanacak şekilde şekilde bölgedeki 10 ilimizin her birinde koordinasyon dahilinde insani yardımlarımız depremzedelerimize ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Sadece ilk 3 gün içerisinde 100'ün üzerinde insani yardım tırımız bölgeye ulaştırılmış olup, halen onlarca aracımızın her gün bölgelere sevki gerçekleştirilmektedir.

Yaralar tamamen sarılıp, bölgedeki yaşam normale dönene kadar var gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz. Alperen Ocakları dün olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanında olmuş ve daima yanında olmaya devam edecektir. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. İnşallah milletimizle omuz omuza vererek bu günleri hep birlikte atlatacağız."

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