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Binlerce beğeni ve yorum geldi... AK Parti bu sözlerle paylaştı: Milletimiz istedi, biz yaptık

AK Parti sosyal medya hesabından muhalefet liderleri ve muhalif siyasetçilerin engellemelerine rağmen Türkiye'ye kazandırılan yatırımların yer aldığı bir video yayınlandı. Video “Milletimiz istedi, biz yaptık. Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle donattık” mesajıyla paylaşıldı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

aksam.com.tr9 Kasım 2022 Çarşamba 00:36 - Güncelleme:
Binlerce beğeni ve yorum geldi... AK Parti bu sözlerle paylaştı: Milletimiz istedi, biz yaptık
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AK Parti, resmi Twitter hesabından, Dünya Şehircilik Günü'ne özel Türkiye'ye kazandırılan yatırımların yer aldığı bir video yayınladı.

"MİLLETİMİZ İSTEDİ, BİZ YAPTIK"

"Milletimiz istedi, biz yaptık. Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle donattık" mesajıyla yayınlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan şehir hastanelerine, Millet Bahçeleri kadar birçok eser yer aldı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ENGİN ALTAY'IN AÇIKLAMALARI

Videoda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Bu hükümet, dünyanın en iyi işini de yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" şeklindeki sözlerine de yer verildi.

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