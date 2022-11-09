AK Parti, resmi Twitter hesabından, Dünya Şehircilik Günü'ne özel Türkiye'ye kazandırılan yatırımların yer aldığı bir video yayınladı.

"MİLLETİMİZ İSTEDİ, BİZ YAPTIK"

"Milletimiz istedi, biz yaptık. Türkiye'nin dört bir yanını eserlerle donattık" mesajıyla yayınlanan videoda, İstanbul Havalimanı'ndan şehir hastanelerine, Millet Bahçeleri kadar birçok eser yer aldı. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

ENGİN ALTAY'IN AÇIKLAMALARI

Videoda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "Bu hükümet, dünyanın en iyi işini de yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" şeklindeki sözlerine de yer verildi.