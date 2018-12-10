Binlerce Çevreci İBB’nin “İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi Ve Fuarı”Nda Buluştu

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen zirvede ulusal ve uluslararası katılımcılar “Yaşanabilir Çevre İçin Dönüşüm” konusunda birikimlerini ve gelecek vizyonlarını paylaştı. Fuarda; İBB başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör tarafından geliştirilen örnek çevreci projeler ve çevre dostu iyi uygulama örnekleri ziyaretçilere tanıtıldı.

Sıfır Atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “İstanbul Uluslararası Çevre Zirvesi ve Fuarı” bugün sona erdi. 3 gün süren zirve ve fuarda yarınlara daha yaşanılır bir dünya bırakmak için alınması gereken önlemler, geri dönüşüm sistemleri, örnek çevreci projeler, çevre dostu iyi uygulama örnekleri katılımcıların ilgisine sunuldu.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

6-8 Aralık tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar ve zirveye İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ve yurtdışından binlerce kişi katıldı. Katılımcılar “Sıfır Atık” vizyonu çerçevesinde geliştirilen sistemleri ve ürünleri deneyimleme fırsatı buldu. İkinci gün programına Emine Erdoğan Hanımefendi ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Uysal, İBB’ye ait stantlarda yer alan örnek çevreci projeleri, çevre dostu iyi uygulama örneklerini, “Sıfır Atık” vizyonuyla geliştirilen yeni sistemleri Erdoğan’a tanıttı. Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla yapılan “Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleri”ni çok beğendi. Fuarda sergilenen İBB’nin “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri”ni de ziyaret eden Erdoğan, pet şişe atarak İstanbulkartına bakiye yükleme deneyimini yaşadı. Erdoğan, “Harika bir proje. Sıfır Atık projesi kapsamında güzel bir örnek oldu” yorumunu yaptı. Ardından zirvede yaptığı konuşmada, “ Eğer bizler, bireyler olarak bu tüketim kültürünün vadettiği 'kullan-at' kolaylıklar dünyasını reddetmezsek, çevre krizinin baş aktörleri oluruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam tarzlarını miras bırakmanın anahtarı, bireysel davranışları değiştirmektir” dedi. Sıfır Atık için Türkiye’de kapsamlı bir hareket başladığını belirten Erdoğan, “Atık yönetimi tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden birisi ama sevinerek gördüğüm bir şey var ki, o da Türkiye'nin bu konuda lokal değil, tüm yurtta, kapsamlı bir seferberlik içinde olması” diye konuştu.

UYSAL: “SIFIR ATIK VİZYONUYLA KAPSAMLI ATILIMLAR GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

İBB Başkanı Uysal ise Sıfır Atık projesini başlatan Emine Erdoğan Hanımefendi’ye teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında şunları söyledi; “ Çöp dağlarının ölüm saçtığı İstanbul’da çöp gazından 300 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiyoruz. Asya ve Avrupa Yakası’ndaki düzenli depolama sahaları ile atıkların çevreye zararını önlüyoruz. Ancak gelişen ve nüfusu artan şehirlerde bu sistem de sürdürülebilir bir çözüm olmadı. İşte bu noktada değerli Emine Erdoğan Hanımefendi “Sıfır Atık” projesini başlattı. İsrafı önlemeyi, kaynakları daha verimli kullanmayı ve atıkları geri dönüştürmeyi amaçlayan bu proje ile yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bir şehir, bir dünya bırakmak hedefleniyor. Biz de “Sıfır Atık” vizyonuna bağlı olarak kapsamlı atılımlar gerçekleştireceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın, İBB Başkanlığı döneminde başlattığı çevre hareketini İstanbul’da zirveye ulaştıracağız.”

Konuşmaların ardından Başkan Uysal, İSTAÇ’ın “Geri Dönüşüm Atölyesi”nde eski bank parçalarından yapılan bir gitarı Erdoğan’a takdim ederek anlamlı bir hediye verdi.

ZİYARETÇİLER ÇEVRE DOSTU PROJELERİ DENEYİMLEDİ

Fuarda İBB’ye bağlı İSKİ, İETT, İBB iştirakleri İSTAÇ, Ağaç ve Peyzaj AŞ, İSBAK, İGDAŞ, İSTTELKOM, kamu kurum kuruluşları ve özel firmalar stant açtı. İBB’nin uygulamaya başladığı örnek çevreci projeler, çevre dostu iyi uygulama örnekleri, temizlik araçları, geri dönüşüm otomatları katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Fuarda İBB’nin “Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri”ni de ziyaret eden katılımcılar cam, metal ve pet şişe atıkları ile İstanbulkartı’na bakiye yükleme deneyimini yaşadı. Deniz yüzeyi temizliğinde kullanılan tekneler, kent temizliğinde kullanılan elektrikli yol süpürme araçları, atıklardan sanat eserine dönüştürülen ürünler ziyaretçilerin dikkatini çekti.