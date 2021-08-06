Binlerce km öteden Türkiye için bağış kampanyası başlattılar!

AA 6 Ağustos 2021 Cuma 19:07 - Güncelleme: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:09

Malezyalı sivil toplum kuruluşu Malezya İslam Teşekkülü Danışma Kurulu (MAPIM) tarafından, Türkiye'deki yangınlar için bağış kampanyası başlatıldı.

Yazılı açıklama yapan MAPIM Başkanı Mohd Azmi Abdul Hamid, Malezyalılar olarak Türkiye'deki yangından etkilenenler için ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Mohd Azmi, yangınların tahribatının büyük olduğunu vurgulayarak, "MAPIM, Türk halkının yangınlar karşısında sağlam iradeli olduğuna inanmaktadır. Tüm Malezya halkını Türkiye'ye dua etmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki yangınlardan olumsuz etkilenenlere yardım için bağış kampanyası başlattıklarını duyuran Mohd Azmi, yangın sebebiyle yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.