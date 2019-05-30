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Binlerce mültecinin ölümünden sorumlu tutulan göçmen baronu 25 adamıyla birlikte yakalandı

Binlerce mültecinin ölümünden sorumlu tutulan göçmen baronu Akbar Omar Tawfeeq, 25 adamıyla birlikte yakalandı. Şebekenin terör örgütü PKK-YPG ile koordineli çalıştığı ortaya çıktı.

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Ege ve Akdeniz’de batan teknelerdeki binlerce göçmenin ölümünden sorumlu olan dünyanın en büyük insan kaçakçılık çetesine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan özel ekip kurdu. İstanbul, Muğla, Çanakkale ve Balıkesir’deki operasyonlarda ‘Haval’ takma isimli elebaşı Akbar Omar Tawfeeq ve 25 adamı yakalandı. Kuzey Irak uyruklu Tawfeeq’ın PKK-YPG ile koordineli olduğu ve terörle bağlantılı kişileri Avrupa ülkelerine gönderdiği tespit edildi.
 
YILDA 2 MİLYON EURO
 
Akşam'ın haberine göre; Çetenin Avrupa'ya kaçırdığı göçmenlerden kişi başı 3 ila 5 bin euro alarak yılda 2 milyon euro vurgun yaptığı öğrenildi. Ataköy'deki lüks bir rezidansı merkez olarak kullanan şebekenin çevredeki güvenlikçi, market, kapıcı ve taksici gibi şahıslara yüklü miktarda para vererek kendilerine güvenlik çemberi oluşturduğu belirlendi.
 
GÖÇÜN YÖNÜNÜ ABD’YE ÇEVİRMİŞ
 
Afganistan, Irak, Suriye uyruklu göçmenleri, deniz ve karayoluyla Yunanistan, İtalya, Almanya, İngiltere gibi ülkelere götüren şebeke lideri Akbar Omar Tawfeeq’in aynı zamanda Dominik vatandaşı olduğu, ABD’ye göç etmeye çalışan kişilere de kaçakçılık hizmeti verdiği ortaya çıktı.
 
TEKNE FİLOSUNA EL KONULDU
 
MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın da destek verdiği operasyonlarda 569 düzensiz göçmen, 6 araç, 1'i yurtdışında 7 tekne ve çok sayıda canyeleği ele geçirildi. 
 
DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN ÖZEL LEHÇE 
 
Avrupa ülkeleri tarafından da aranan Tawfeeq ve yakın ekibinin dünyada çok az bilinen  özel bir Kürtçe lehçesiyle konuştukları ve böylece yıllarca deşifre olmadıkları belirlendi.

Irak´ın kuzeyine ´Pençe´ harekatı

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