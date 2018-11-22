BiP ile belediyeler dijitalleşiyor

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in çeyrek asırlık tecrübesiyle hayata geçirdiği iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye’deki kamu kurumları ve belediyelerin hızlı ve daha iyi hizmet sunabilmesine yönelik çalışmalarına öncülük ediyor. Bu kapsamda, Bodrum, Gaziantep ve Keçiören belediyelerinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de hizmetlerini BiP’e taşıdı.

Belediye hizmetlerine anında erişim

Başkentliler, BiP uygulamasını indirdikten sonra Keşfet bölümünde yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi kanalını takip ederek birçok hizmete anında ulaşabiliyor. Vatandaşlar tüm şikâyet, görüş ve önerilerini 7/24 iletebiliyor. Belediye hizmetleri ile ilgili tüm gelişmelerden haberdar olabiliyor. BiP kanalı sayesinde Ankaralılar Mavi Masa’ya direkt ulaşabilme, ASKİ kesintisi ve borç sorgulama işlemleri, nöbetçi eczane arama, belediye otobüslerinin hareket saatleri ve şehir rehberine erişim gibi pek çok hizmetten yararlanabiliyor. Ankara Büyük Şehir Belediyesi’nin kanalına erişmek isteyen BiP kullanıcıları https://discover.bip.ai/open?oaid=18673 adresinden kanalı takip etmeye başlayabilirler.

Dijital belediyelerin altyapısı BiP olacak

Konu ile ilgili konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şunları söyledi: “Dijital uygulamalarımızın amiral gemisi konumundaki BiP ile kamu kuruluşlarının verdiği hizmetleri dijitalleştiriyoruz. BiP bugün dünyada bilinen rakipleri tarafından birçok kez taklit edilen özellikleriyle zaten gündemde. BiP’in gücü sayesinde belediyeler de vatandaşlarla daha etkin iletişim kurarak hizmetlerine dijital ortamdan erişebilirlik sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin BiP’i tercih etmiş olmasından mutluluk duyuyoruz.”

BiP ile istediğiniz an ‘sizi arıyoruz’

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna da, “BiP sayesinde vatandaşlarımız artık akıllı telefonlarından tek bir tuşla en çok kullanılan Belediye hizmetlerine ulaşabilecek. BiP ile ‘Sizi arayalım’ linki tıklandığında, anında Alo 153’ten aranıyorsunuz. ASKİ linkiyle borç sorgulaması ve kesintisini öğrenebiliyorsunuz. Kendi konumuzu da paylaşarak en yakın nöbetçi eczaneyi bulabiliyorsunuz. Otobüsünüzün durağa ne zaman geleceğini, durak numarasını girerek, öğrenebiliyorsunuz. Kameralarla bazı bölgeleri canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Kısaca geleceğin belediyecilik hizmetini Başkentlilere sunuyoruz” dedi.