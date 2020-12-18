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Bir aile daha evladını terör örgütü PKK'nın pençesinden koparmak için oturma eylemine katıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP İl binası önündeki evlat nöbetine, Bingöl'den gelen bir aile daha katıldı.

AA18 Aralık 2020 Cuma 12:19 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 12:30
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 473'üncü gününde sürüyor.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinden gelen anne Bacı Göze, 5 yıl önce 16 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan kızı Yasemin için eyleme dahil oldu.

Göze, yaptığı açıklamada, evladını çok özlediğini ve onun için eyleme katıldığını söyleyerek, "HDP'den kızımı istiyorum. Allah rızası için evladımı getirin. Allah aşkına kızım gel. Seni özledim." dedi.

Göze, eylemini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Kızının çobanlık yaparken kaçırıldığını aktaran Göze, kendisinden bir daha hiç haber alamadığını aktardı.

Göze, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

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