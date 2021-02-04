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Bir aile daha evladını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtardı

Diyarbakır'daki HDP il binası önünde evlat nöbeti sürdüren ailelerden biri daha mutlu sona ulaştı. Selma Han'ın oğlu Onur (29), ikna girişimiyle terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evladına kavuşan ailesi sayısı, 23'e yükseldi.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 09:40 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 09:40
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Muş'un Varto ilçesinden 18 Ağustos 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Selma Han, 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Onur için evlat nöbetine katıldı. Annenin oturma eylemi sürerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün akşam yaptığı duyuruda terör örgütü PKK'dan kaçarak, teslim olan 5 örgüt mensubundan 1'inin, Selma Han'ın oğlu Onur olduğunu duyurdu. Teslim olan Onur Han, güvenlik güçlerince sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle buluşturulacak.

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