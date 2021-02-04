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  • Bir aile daha evladını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtardı
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Bir aile daha evladını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtardı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eyleminde bir mutlu son daha gerçekleşti. HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Selma Han'ın oğlu Onur Han (29), sorgusunun ardından İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek annesiyle buluşturuldu.

DHA04 Şubat 2021 Perşembe 16:04 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 16:04
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

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