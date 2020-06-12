IHA 12 Haziran 2020 Cuma 13:19 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 13:21

Edinilen bilgilere göre olay saat 11.30 sıralarında Erzurum’un Yakutiye ilçesi Gölbaşı Semtinde meydana geldi. Gürkan Z.(10) isimli çocuk evlerinin önünde bisiklet sürdüğü sırada ana yol üzerine çıktı. O sırada aynı istikametten gelen 25 EJ 026 plakalı kum yüklü kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi. Küçük çocuğun yakınları olayın ardından kamyon şoförüne saldırarak darp etmeye kalkışınca polis ekipleri kamyon şoförünü gözaltına aldı.

“İSMİNİ TAŞIDIĞI ABİSİYLE AYNI KADERİ PAYLAŞTI”



Öte yandan Gürkan Z.’nin aynı isimli abisiyle ortak kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Ailenin 6 yıl önce yine evlerinin önünde oyun oynarken trafik kazasında Gürkan Z. isimli çocuklarını kaybettiklerini bunun üzerine küçük çocuklarının ismini değiştirerek Gürkan Z. ismini koydukları öğrenildi.

6 yıl arayla 2 çocuğunu kaybeden ailenin feryatları yürek dağladı. Gürkan Z.’nin ablası ve babası olaydan sonra baygınlık geçirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni yapılan işlemlerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.