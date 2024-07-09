Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te içki içen Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş (42), çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladı. Yaralı Baba, olaydan 8 ay sonra hayatını kaybetti. Yakalanarak tutuklanan Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasına devam edildi.
Tanığın ifadesi üzerine söz hakkı verilen sanık Özgür Durmuş da tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, doğruları söyleyeceğini ifade ederek, "Bana devamlı ilaç içirerek intihar etmemi istiyorlardı. Doğru ben devamlı krizler geçiriyordum. İlaç içince daha fazla krize giriyordum. Beni kameraya çekiyorlardı. Olanları deftere yazmıştım. Çocuklar için beni intihara zorluyorlardı, polisi aradım, ambulans çağırdım. Bende 2 kimlik var. Türk vatandaşlığına geçmeden önceki ismim Muhammed Halid Ali idi" dedi.
Sanık Durmuş daha önceki savunmasında ise eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik. Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladım. Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım" demişti.