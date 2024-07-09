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Önce öldürdü sonra fotoğraflarını paylaştı: Bana ilaç içirip intihara zorluyorlardı

Adana'da meydana gelen kan donduran olayda, eşi İptihel Baba, kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı bıçaklayarak öldürdüğü için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis istemiyle yargılanan Özgür Durmuş, “Bana ilaç içirip intihara zorluyorlardı” dedi.

DHA9 Temmuz 2024 Salı 16:58 - Güncelleme:
Önce öldürdü sonra fotoğraflarını paylaştı: Bana ilaç içirip intihara zorluyorlardı
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Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te içki içen Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş (42), çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştığı eşi İptihel Baba (29), kayınvalidesi İnaye Hellak (59) ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı (28) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı (60) ise yaraladı. Yaralı Baba, olaydan 8 ay sonra hayatını kaybetti. Yakalanarak tutuklanan Özgür Durmuş hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşmasına devam edildi.

KIZ KARDEŞ TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmaya, tutuklu sanık Durmuş, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatının da katıldığı duruşmada öldürülen İptihel Baba'nın kız kardeşi Ela Baba tanık olarak dinlendi. Tercüman aracılığı ile ifadesi alınan Ela Baba, olayı görmediğini söyledi. Eniştesi ile ailesi arasında herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Baba, olayın ardından eniştesinin, ailesinden 3 kişiyi öldürdükten sonra çektiği fotoğrafı WhatsApp durumundan gördüğünü ve hemen eve gittiğini belirterek, "Eve girdiğimde ölmüş olduklarını gördüm. Aralarında önemli bir tartışma yoktu. Bir gün önce Özgür Durmuş evimize geldi, 'Ben bir şey saklıyorum göreceksin. Evde 2 defter var, bir şey olursa her şey orada yazıyor' dedi. Daha önce çocukların sosyal hizmetlere verilmesi ile ilgili aralarında tartışma yaşanmıştı. O da büyütülecek bir şey değildi. Özgür Durmuş'un evdekileri bıçakladığını babam söyledi, ben görmedim" diye konuştu.

"İNTİHAR ETMEMİ İSTİYORLARDI"

Tanığın ifadesi üzerine söz hakkı verilen sanık Özgür Durmuş da tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, doğruları söyleyeceğini ifade ederek, "Bana devamlı ilaç içirerek intihar etmemi istiyorlardı. Doğru ben devamlı krizler geçiriyordum. İlaç içince daha fazla krize giriyordum. Beni kameraya çekiyorlardı. Olanları deftere yazmıştım. Çocuklar için beni intihara zorluyorlardı, polisi aradım, ambulans çağırdım. Bende 2 kimlik var. Türk vatandaşlığına geçmeden önceki ismim Muhammed Halid Ali idi" dedi.

"PAYLAŞIMI BİLİNÇLİ YAPMADIM"

Sanık Durmuş daha önceki savunmasında ise eşi ile çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştıklarını belirterek, "Uyuduğum sırada kayınbiraderim Muhammed Baba odaya girerek beni rahatsız etti. Kendisini uyarınca, kayınpederim beni evden kovdu. Birbirimize karşılıklı hakaret ettik. Olaydan önce uyuşturucu madde ve alkol kullanmaya başladım. Olayla ilgili olarak sadece mutfaktan bıçak aldığımı hatırlıyorum. Bıçağı kime salladığımı hatırlamıyorum. O sırada kendimde değildim. Kanlı vaziyetteki fotoğraflarını çekip WhatsApp hesabı üzerinden 'durum' olarak paylaştım. Ancak bu paylaşımı bilinçli olarak yapmadım. Öldürme amacım yoktu, büyük hata yaptım" demişti.

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