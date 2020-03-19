Bir anlık dikkatsizlik kazaya sebep oldu... O anlar kamerada

DHA 19 Mart 2020 Perşembe 18:01 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:01

Kaza, akşam saatlerinde, İnegöl ilçesindeki Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi'nde meydana geldi. Sedat Tatar (34) yönetimindeki 16 KIY 23 plakalı otomobil sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada, Mahmut Yıldızlı'nın (18) kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen Yıldızlı, yolda sürüklenerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Mahmut Yıldızlı ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.