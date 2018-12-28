Bir Arap ülkesi daha Esed'le normalleşme sürecine başladı
Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'in Şam'da elçilik açmasının ardından şimdi de Tunus, Esed rejimine hava sahasını açacak ve iki ülke arasında sivil uçuşlar gerçekleştirilecek.
- TM Dijital Haber Merkezi
8 yıl önce başlayan Suriye iç savaşının ardından Esed rejimi ile ilişkilerini donduran Körfez ülkeleri dün Şam'da elçiliklerini açarak normalleşme sürecine girdiklerinin sinyallerini vermişti.
Körfez ülkelerinin ardından şimdi de Tunus, Esed rejimi ile sivil uçuşlara başlama kararı verdi.
8 yıl aradan sonra Şam'dan kalkacak olan ve 150 kişiyi taşıyacak olan uçak Tunus'a iniş yapacak.
İBN SELMAN'IN ZİYARET ETTİĞİ ÜLKELER NORMALLEŞME SÜRECİNE GİDİYOR
Normalleşme süreci haberlerinin peş peşe gelmesinin ardında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın olduğu gündeme geldi.
Kaşıkçı cinayeti sonrası Arap ülkeleri turuna çıkan Muhammed bin Selman, G-20 Zirvesi öncesi Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Tunus'u ziyaret etmişti.
İbn Selman'ın Aralık 2018 başında ziyaret ettiği ülkelerin yaklaşık 20 gün içerisinde Esed'le normalleşme süreci içerisine girmesi, "Katil Esed'le normalleşmenin arkasında Muhammed bin Selman var" iddialarını daha da güçlendirdi.
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