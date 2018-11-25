Bir Arap ülkesinden Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye askeri destek verildi

Suriye'de ABD'nin desteğiyle hareket eden terör örgütü PKK/YPG ile bir diğer terör örgütü DEAŞ ülkenin doğusunda yer alan petrol bölgesi Deyrizor'da çatışmaya devam ediyor.

VOA'nın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdığı haberine göre, Deyrizor'daki terörist PKK/YPG güçlerine bir Arap ülkesinden de destek geldi. Bir Arap ülkesinin gönderdiği büyük bir askeri konvoyun Deyrizor yakınlarında konuşlandığı belirtildi.

Gözlemevi'nin direktörü Rami Abdulrahman VOA'ya yaptığı açıklamada, "Sahadaki kaynaklarımız, DEAŞ'ın hala küçük oranda da olsa varlığını koruduğu Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bir askeri konvoy bulunduğunu belirtti" dedi.

Konvoyun hangi ülkeye ait olduğunu doğrulatamadıklarını belirten Abdulrahman, "Yüksek ihtimalle bir Körfez ülkesinden" ifadelerini kullandı.

Bölgede, Pentagon'un açıkladığı rakamlara göre hali hazırda 2000 Amerikan askeri de bulunuyor. ABD'nin yanı sıra Körfez ülkeleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Suriye'deki varlığına karşı çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin Türkiye-Suriye sınırına gözlem noktaları kuracağını söylemişti.

(Habertürk)