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Bir ayda 175 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde ekim ayında kırsal alanda 3’ü büyük, 37’si orta çaplı toplam 9 bin 885, şehirlerde de bin 857 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini belirten Çataklı, “Operasyonlar neticesinde İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 3, gri kategoride aranan 11 sözde üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu toplam 175 terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi. Çataklı, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 3 bin 759 şüphelinin gözaltına alındığını, 575 kişinin yakalandığını dile getirdi. Siber suçlarla mücadele kapsamında ekim ayında terör suçlarıyla bağlantılı 4 bin 654 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldığı bilgisini veren Çataklı, 2 bin 712 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını anlattı. 

İNSANLIĞIN SON KALESİ

Çataklı, 21. yüzyılın en önemli güvenlik problemlerinden düzensiz göçle mücadelede 11 bin 865’i denizlerde olmak üzere 58 bin 94 düzensiz göçmenin yakalandığını ve 971 organizatörün gözaltına alındığını belirtti. Geri dönen Suriyeli sayısının 3 milyon 680 bin 603 olduğu bilgisini paylaşan Çataklı, şunları kaydetti: “Türkiye’nin bu konuda ‘dünyada insanlığın son kalesi’ konumu, insani değerlere, inancına uygun politikası devam etmektedir. Bir yandan güvenli bölgeyle geri dönüşler teşvik edilirken diğer yandan uyum politikalarımız da sürdürülmektedir. “ 

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