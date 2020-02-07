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Güncel

Bir aydır kayıptı, gömüldüğü ortaya çıktı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir ay önce kaybolan kadının tüfekle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

IHA07.02.2020  10:36 - Güncelleme: 07.02.2020  10:36

Edinilen bilgiye göre, olayla ilgili soruşturmayı yürüten jandarma, 28 gün önce arkadaşını tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hüseyin K.’nin, bir aydır arama çalışmaları süren kayıp Sevil Arslan ile irtibatını tespit etti.

Cumhuriyet savcısının ifadesini aldığı Hüseyin K, kadını tüfekle vurduğunu, cesedi de Kayabagazı köyü kırsalına gömdüğünü söyledi. Hüseyin K.’nin ifadesi üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, Arslan’ın toprağa gömülü cesedine ulaştı.

Arslan’n cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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