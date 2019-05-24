Bir binanın balkonunda yırtıcı kuş, güvercini yedi
Kayseri’de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı.
- İHA
Doğal alanlarında barınma ve beslenme imkanı bulamayan yırtıcı kuşlar şehir merkezinde son yıllarda çoğalan güvercinleri avlayıp apartmanlarda yaşamaya çalışıyorlar.
Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.
Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi’nde bulunan bir evin balkonunda çekilen görüntülerde aç kalan yırtıcı kuş alaca doğan, yakaladığı güvercini yiyor.
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