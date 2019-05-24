21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0877
  • 6,8088
  • 250.822
  • 85.656
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bir binanın balkonunda yırtıcı kuş, güvercini yedi

Kayseri’de bir evin balkonunda aç kalan alaca doğanın güvercini yediği anlar amatör kameralara yansıdı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğal alanlarında barınma ve beslenme imkanı bulamayan yırtıcı kuşlar şehir merkezinde son yıllarda çoğalan güvercinleri avlayıp apartmanlarda yaşamaya çalışıyorlar.
 
Sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti.
 
Kocasinan ilçesi Sivas Caddesi’nde bulunan bir evin balkonunda çekilen görüntülerde aç kalan yırtıcı kuş alaca doğan, yakaladığı güvercini yiyor.
 

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

'Teröristler kapımızı kırarak içeri girdi'

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

Tamamlandığında dünyada 3. olacak! 100 metreye ulaştı

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

'Türkiye G-20 içerisinde aktif bir role sahip'

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksu İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

ABD ve İran arasındaki gerilimi dindirmek için arabulucu oldular

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor

27 Mayıs darbesi... O döneme ait mektuplar Türkiye tarihine ışık tutuyor
 

POPÜLER HABERLER

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

‘Tarihi geçmiş kaymak’ kavgasında kan aktı

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

'Türkiye F-35 programından çıkarılırsa, Çin senaryosuna göre...'

Tevfik Göksü İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

Tevfik Göksü İmamoğlu'nun iddialarına kalem kalem cevap verdi

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

O ilimizdeki saklı cennet! Hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA