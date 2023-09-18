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Bir bir terk ediyorlar... Uğur Dündar bile Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Bedelini ödeyecek

CHP yandaşı gazeteciler, 14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir bir terk etmeye başladı. Kılıçdaroğlu'na isyan eden CHP yandaşı Uğur Dündar zehir zemberek sözler kullandı. Sosyal medya hesabından CHP liderine tepki gösteren Dündar, 'Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik. Sn. Kılıçdaroğlu da bedel ödeyecek' dedi.

18 Eylül 2023 Pazartesi 16:46 - Güncelleme:
Bir bir terk ediyorlar... Uğur Dündar bile Kılıçdaroğlu'na isyan etti: Bedelini ödeyecek
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası parti delegeleri tarafından yapılan değişim çağrılarına kulak tıkaması ortalığı iyice karıştırdı. CHP liderinin istifa etmesini isteyen değişimciler bu kez de kurultayda Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i aday gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL ADAYLIĞINI DUYURDU

Özel geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Özel'in kararı sonrası yapılan CHP İzmir İl Kongresi'nde yumruklar havada uçuştu. CHP cephesinde yaşananlara tepkiler sürerken Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri de muhalif gazeteci Uğur Dündar'dan geldi. Şu zamana dek iktidara muhalefet ettiğini söyleyen Dündar, ağır bedeller ödediğini öne sürdü. Dündar bedel ödese de mevcut muhalefetle hiçbir yere varılmayacağını belirtti.

'TAKIM TUTAR GİBİ PARTİ TUTMAYA SON'

"Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik" sözleriyle dikkat çeken Dündar, paylaşımının sonunda Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Dündar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bir bedel ödemesi gerektiğini söyledi. Dündar ayrıca Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmasının zamanı geldiğini söyledi. Dündar paylaşımında, "İktidara hep muhalefet ettik. İşimizden olduk, ağır bedeller ödedik. Linçler, hapis cezaları yedik. Ama bu muhalefetle bir arpa boyu yol gidemedik! Artık takım tutar gibi parti tutmaya son verdik! Sn. Kılıçdaroğlu da bedel ödeyecek. O gidecek, umut dolu gelecek, gençlerle gelecek..." ifadelerini kullandı.

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