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  • Bir CHP klasiği... Gecikmenin nedeni ortaya çıktı! Şimdiden pazarlığa tutuştular
Güncel

Bir CHP klasiği... Gecikmenin nedeni ortaya çıktı! Şimdiden pazarlığa tutuştular

Sözde değişim yaşayan CHP, yine şaşırtmayarak pazarlığa tutuştu. CHP'de bu sabah saat 10.00'da sona ermesi gereken PM ve YDK üyeliği başvuru süreci, üç kez ertelendi. Gecikmenin nedenin ise, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki üye pazarlığı olduğu öne sürüldü.

5 Kasım 2023 Pazar 21:31 - Güncelleme:
Bir CHP klasiği... Gecikmenin nedeni ortaya çıktı! Şimdiden pazarlığa tutuştular
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Genel Başkanlığın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği CHP'de PM ve YDK üyelerinin seçimi, yeni pazarlık masalarının kurulması yüzünden 9 saat gecikti. İddiaya göre, değişim hareketinin iki lideri İmamoğlu ve Özel, kendi partililerini 60 kişilik PM'ye sokabilmek için "üye bölüşümüne" gitti. Saat 10.00'dan bu yana defalarca kez ertelenen sürecin 19.00'da sona ereceği açıklandı.

SALICI'DAN "MUHALİF" ADIM

Öte yandan Canan Kaftancıoğlu ile hareket eden Oğuz Kaan Salıcı'nın da anahtar liste yapmak için faaliyet yürütmesi dikkat çekti. Salıcı'nın, Özel'e muhalif bir oluşum kurabilmek için nabız yokladığı öne sürülüyor.

  • CHPdeğişim
  • pazarlık
  • üye pazarlığı

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