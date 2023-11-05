Genel Başkanlığın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e geçtiği CHP'de PM ve YDK üyelerinin seçimi, yeni pazarlık masalarının kurulması yüzünden 9 saat gecikti. İddiaya göre, değişim hareketinin iki lideri İmamoğlu ve Özel, kendi partililerini 60 kişilik PM'ye sokabilmek için "üye bölüşümüne" gitti. Saat 10.00'dan bu yana defalarca kez ertelenen sürecin 19.00'da sona ereceği açıklandı.

SALICI'DAN "MUHALİF" ADIM

Öte yandan Canan Kaftancıoğlu ile hareket eden Oğuz Kaan Salıcı'nın da anahtar liste yapmak için faaliyet yürütmesi dikkat çekti. Salıcı'nın, Özel'e muhalif bir oluşum kurabilmek için nabız yokladığı öne sürülüyor.