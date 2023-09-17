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Bir CHP klasiği! Kriz çıktı, yumruklar havada uçuştu

Geçtiğimiz gün İzmir'de birbirine giren CHP üyelerinin ardından şimdi de Konya'da kavga çıktı. CHP Konya İl Kongresinde 3 adayın yarıştığı başkanlık seçimlerinde blok liste krizi patlak verdi. Kongrede yumruklar havada uçuştu. Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa rahatsızlık geçirdi. Aynı salonda genel başkanlık için adaylığını açıklayan Özgür Özel'in de bulunduğu öğrenildi.

17 Eylül 2023 Pazar 15:24 - Güncelleme:
Bir CHP klasiği! Kriz çıktı, yumruklar havada uçuştu
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Birçok il ve ilçede kongreler yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine kriz çıktı. Konya'daki bir otelde yapılan il kongresinde 3 başkan il başkanlığı için yarışırken, blok liste krizi yaşandı.

TARAFLAR BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Blok-çarşaf liste tartışmanın ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü. Partililer, tarafları ayırmak için araya girse de özellikle kalabalığın arasında kalan bazı kadın partililerin bağrışmaları kameralara yansıdı.

TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANI RAHATSIZLIK GEÇİRDİ

Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Özgür Özel'in de bulunduğu salonda Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın tartışmalar yaşanırken rahatsızlık geçirdiği öğrenildi. Bazı ilçe teşkilatlarının da tepki olarak salonu terk ettiği iddia edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı..

  • CHP Konya
  • İl Kongresi
  • Blok liste krizi

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