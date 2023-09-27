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Bir CHP klasiði! Þehitlikteki içki rezaletine sahip çýktýlar

Sancýlý bir kongre süreciyle gündemde olan CHP, yine þaþýrtmayarak skandala sahip çýktý. CHP, 27 Aðustos 2017'de þehitlik makamýnda içkili alem görüntüleriyle hafýzalara kazýnan Baðcýlar Ýlçe Baþkaný Murat Sönmez'i disiplin kuruluna sevk etmek yerine yeniden görev verdi.

27 Eylül 2023 Çarþamba 11:30 - Güncelleme:
Bir CHP klasiði! Þehitlikteki içki rezaletine sahip çýktýlar
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2017 yýlýnda CHP tarafýndan Çanakkale'de gerçekleþtirilen 'Adalet Kurultayý'nda, þehitlikte içki içtiði görüntülerle bilinen CHP Baðcýlar Ýlçe Baþkaný Murat Sönmez'in, geçtiðimiz 13 Aðustos'ta gerçekleþen ilçe kongresinde yeniden ayný göreve seçildiði öðrenildi.

CHP'DE DEÐÝÞEN BÝR ÞEY YOK

14 Mayýs ve 28 Mayýs seçimlerinde aðýr bir yenilgi alan ve akabindeki süreçte 'deðiþim' tartýþmalarý yaþayan CHP'de hiçbir þeyin deðiþmediðini gösteren bir kongre süreci yaþanýyor. 27 Aðustos 2017 tarihinde CHP tarafýndan Çanakkale'de düzenlenen 'Adalet Kurultayý'nda yaþanan içkili alem görüntülerinin baþ rolünde yer alan CHP Ýlçe Baþkaný Murat Sönmez ile ilgili þoke edici bir gerçek ortaya çýktý.

Sönmez'in, 13 Aðustos'ta gerçekleþen CHP Baðcýlar Ýlçe Kongresi'nde yeniden ilçe baþkaný olarak seçildi.

PARTÝ TARAFINDAN ADETA ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ

Sönmez'in görüntülerinin o dönem medyaya düþmesinden sonra CHP göstermelik bir tepki göstermiþti. O süreçte CHP Parti Sözcüsü olan Bülent Tezcan kamuoyunun tepkisini azaltmak için, "kendini bilmez birkaç kiþinin, kamp alanýnýn ana konaklama bölgesi dýþýnda alkol aldýðý akþam saatlerinde tespit edilmiþtir. Alkol aldýðý tespit edilen bu 3 kiþi derhal kamp alanýndan çýkarýlmýþ, bir daha giriþleri yasaklanmýþtýr. Ayrýca parti üyelikleri de tespit edilen bu kiþilerin ihraç iþlemlerine baþlanmýþtýr." ifadelerini kullanmýþtý.

ÝKÝNCÝ DEFA BAÞKAN SEÇÝLDÝ

Tezcan'ýn, halký aldatma giriþimlerine raðmen, parti disiplin kurulundan ihraç kararý çýkmamýþtý. Sönmez 2018 yýlýnda gerçekleþtirilen ilçe kurultayýnda da 224 delegenin oyunu alarak yeniden ilçe baþkaný seçilmiþti.

Sönmez'in, bütün bunlara raðmen skandal olayýn üzerinden ikinci defa ilçe baþkaný seçilmesi de CHP'de hiçbir þeyin deðiþmediðini gözler önüne serdi.

  • CHP skandallar
  • CHP içkili alem
  • Murat Sönmezi skandalý

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