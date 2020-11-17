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Bir çocuk annesi kadının boğazını kesti, jandarmayı arayıp kendini ihbar etti

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan bir kadın evinde boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan katil zanlısı Hasan A, İzmir'e gönderildi.

AA17 Kasım 2020 Salı 14:23 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 14:23
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Alınan bilgiye göre, Yenişakran Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Serap Çetiner, arkadaşı Hasan A. tarafından evinde bıçaklandı.

Olayın ardından jandarmayı arayan Hasan A'nın suçunu itiraf etmesi sonrası ekipler, Bayar Caddesindeki evde kadının cansız bedenini buldu.

Aliağa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan A.'nın 35 PC 924 plakalı ticari taksiyle ailesinin yaşadığı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi yönüne doğru hareket ettiğini tespit etti.

Plaka Tanıma Sisteminden takip edilen taksi, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çobanlar - Bolvadin kara yolunda durduruldu.

Gözaltına alınan Hasan A, İzmir'e gönderildi.

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