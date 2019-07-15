Bir daha yaşanmasın

15 Temmuz ülkemiz ve Türk milleti adına kara bir gün olarak tarihe geçmiştir.

Fetullahçı Terör Örgütü, o gün, alçak darbe girişimiyle ülkemizin bağımsızlığına, milli birliğimize hatta geleceğimize kast etmiştir.

Bu hain olayın planlayıcıları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde karşılarında demokrasisine sonuna kadar inanmış ve sahip çıkmış bir halk bulmuşlardır.

Halkımızın ortaya koyduğu mücadele sonucunda kirli amaçlarına ulaşamamışlardır.

Bu vahim olay FETÖ’nün 3 Temmuz’da Fenerbahçe’ye kurduğu kumpasın, bu kez ülkemize kast etmiş ve demokrasimizi hedef almış halidir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de vurguladığı gibi ”Demokrasi, milletin egemenliğine sahip olmasını ve sahip kalmasını gerektirir.”

Bu olayın planlayıcıları da demokrasisine sahip çıkan Türk milletinin karşısında başarısızlığa mahkum olmuşlardır.

15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde, ülke olarak, millet olarak verdiğimiz eşsiz mücadeleyi saygıyla hatırlıyor; hayatlarını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum.

Umuyorum ki ülke topraklarımızda böyle bir olay bir daha hiçbir zaman yaşanmaz.