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Güncel

Bir darbe daha vuruldu! PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 18:11 - Güncelleme:
Bir darbe daha vuruldu! PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı mühimmat ele geçirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere darbe vurmaya devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, operasyon bölgesinde tespit edilen 6 mağara ve tünelde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmatın ele geçirildiği bildirilerek, ele geçirilen malzemeler şöyle sıralandı:

"2 RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 14 tane 12.7 milimetre keskin nişancı mühimmatı, 16 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 el dürbünü, 1 keskin nişancı dürbünü, 3 el telsizi, 1 adet kırık telsiz gövdesi, 1 güneş paneli, 1 kamera, 1 drone gövdesi, 1 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzeme, inşaat malzemesi ile çok sayıda yaşam ve ilk yardım malzemesi."

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