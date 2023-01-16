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  • Bir depo ve araçta yapılan aramada 110 bin makaron ve 691 takviye gıda ele geçirildi
Güncel

Bir depo ve araçta yapılan aramada 110 bin makaron ve 691 takviye gıda ele geçirildi

Samsun'da polis ekiplerince bir depo ve araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 110 bin dal makaron ve bin 691 adet takviye gıda ele geçirildi.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 17:08 - Güncelleme:
Bir depo ve araçta yapılan aramada 110 bin makaron ve 691 takviye gıda ele geçirildi
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan depo ve depo önündeki araçta arama yaptı. Yapılan aramada gümrük kaçağı 110 bin dal bandrolsüz boş makaron ve bin 691 adet gümrük kaçağı gıda takviyesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli H.Y. hakkında 5607 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

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