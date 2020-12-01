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Güncel

Bir gün önce ameliyat olan adam odasında ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 40 yaşındaki kişi odasında ölü bulundu. Adıyaman'ın, önceki gün sırtından kıl dönmesi nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

AA01 Aralık 2020 Salı 16:44 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 16:44
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Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Herdem Sokak'ta bulunan evde Ethem Adıyaman'ın gün boyunca odasından çıkmaması üzerine aile bireyleri şüphelenerek odaya girdi.

Bir çocuk babası Adıyaman'ı yatağında cansız şekilde bulan yakınları, polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'ın, önceki gün sırtından kıl dönmesi nedeniyle ameliyat olduğu öğrenildi.

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