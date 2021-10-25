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Bir haftada 145 şüpheli yakalandı, 305 silaha el konuldu

Gaziantep'te, polisin silah kaçakçılarına yönelik son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 146 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

DHA25 Ekim 2021 Pazartesi 15:10 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 15:10
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftada, silah kaçakçılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen adreslere yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonlarda; 32 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca ve 252 fişek ele geçirildi. Silahlara el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 146 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 122 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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