Bir haftada 275 düzensiz göçmen yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 göç olayının 6´sının Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6´sının Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve 1´inin Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleştiği bildirildi.

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Seferihisar, Dikili ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda 82 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı, 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde ise Bodrum, Didim, Köyceğiz ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda ise 159 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Enez bölgesinde ise icra edilen kontrol ve denetimlerde 1 olayda 34 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gerçekleşen 13 göç girişiminin 2´sinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili ve Enez bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 40 düzensiz göçmen kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik görevlerinden istifade ile devam edilmektedir" denildi.

Ayrıca, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili, Çeşme, Didim ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 5 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 139 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanmasının sağlandığı vurgulandı.