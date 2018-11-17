Bir haftada 275 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 9- 16 Kasım tarihleri arasında 13 olayda, 275 düzensiz göçmen ve 8 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.
- DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 13 göç olayının 6´sının Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 6´sının Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ve 1´inin Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleştiği bildirildi.
Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde Ayvacık, Seferihisar, Dikili ve Kuşadası bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda 82 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı, 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde ise Bodrum, Didim, Köyceğiz ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 6 olayda ise 159 düzensiz göçmen ve 7 göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Enez bölgesinde ise icra edilen kontrol ve denetimlerde 1 olayda 34 düzensiz göçmen yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Gerçekleşen 13 göç girişiminin 2´sinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edilmiş, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili ve Enez bölgelerinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 40 düzensiz göçmen kurtarılmış, 6 düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alınmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik görevlerinden istifade ile devam edilmektedir" denildi.
Ayrıca, Sahil Güvenlik unsurları tarafından Dikili, Çeşme, Didim ve Fethiye bölgelerinde gerçekleşen 5 düzensiz göç olayında karada tespit edilen 139 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısının Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalanmasının sağlandığı vurgulandı.
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