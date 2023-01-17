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Bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında 99 gözaltı 6 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce yapılan bir haftalık çalışmalarda il genelinde 99 şüpheli uyuşturucudan gözaltına alınırken adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA17 Ocak 2023 Salı 11:00 - Güncelleme:
Bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında 99 gözaltı 6 tutuklama
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 9-16 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 99 şüpheli şahıs yakalanırken, 6 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca 278 gram metamfetamin, 168 gram esrar maddesi, 59 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 77 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 4 bin 125 TL ele geçirildi.

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