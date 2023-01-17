Bir haftalık uyuşturucu operasyonlarında 99 gözaltı 6 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 9-16 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 99 şüpheli şahıs yakalanırken, 6 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Yapılan çalışmalarda ayrıca 278 gram metamfetamin, 168 gram esrar maddesi, 59 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 77 adet fişek, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 4 bin 125 TL ele geçirildi.