Bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Dededağı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör'ü (51) komşuları, evinde yerde boğaz, sırt ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu.
Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, olayda kullanılan bıçak bulundu.
Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ölen kadının oğlu B. Güngör'ün (32) yakalanması için çalışma başlatıldı.