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Bir kadını darbedip polise hakaret ettiği iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadını darbedip polis memuruna hakarette bulunduğu öne sürülen 2 kadın gözaltına alındı.

AA18 Şubat 2020 Salı17:18 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 17:18

İddiaya göre, bıçakla yaralama sonucu Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan H.Y.D'yi ziyarete gelen kız arkadaşı Ç.Y, erkek arkadaşını görmeye gelen kadınlar T.K. ve E.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.K. ve E.Ö, Ç.Y'yi darbetti.

Bıçakla yaralama olayının soruşturması için hastanede bulunan Asayiş Şubesinde görevli polis memuru, olaya müdahale ederek Ç.Y'yi H.YD'nin odasına aldı.

Kapıyı zorlayarak içeri girmek isteyen T.K. ve E.Ö, kendilerine müdahale eden polis memuruna küfrederek "Seni bu şehirde yaşatmayacağız, seni sokakta gezdirmeyeceğiz." diyerek tehdit ve hakarette bulundu.

Polis memuru ve Ç.Y'nin şikayeti üzerine Cinayet Bürosu ekipleri T.K. ve E.Ö'yü, "görevli memura mukavemet, tehdit ve hakaret ile darp" suçlarından gözaltına aldı.

T.K'nin 34, E.Ö'nün ise 17 suç kaydı olduğu tespit edildi.

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