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Bir kadının evine girip arama yapan sahte polis yakalandı

Bolu'da, sahte polis rozetini göstererek bir kadının evine girip arama yaptığı iddia edilen N.K., kadının şüphelenip çığlık atması üzerine paniğe kapılıp kaçtı. Bölgedeki kameralar incelenerek yakalanan N.K. ifadesinde eve sebepsizce girdiğini söyledi.

  • DHA
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Olay dün, Tabaklar Mahallesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki N.K., bir evin kapısını çalıp kendisini polis olarak tanıtıp, sahte polis rozetini göstererek içeri girdi. Evde saklanan bir kişiyi aradığını ve arama yapacağını söyleyen şüpheli, tek tek odaları gezmeye başladı. Evde tek başına bulunan kadın, sahte polisin hareketlerinden şüphelenerek, "Polisler böyle aramaz. Sen polis değilsin" diyerek çığlık atmaya başladı. Kadının çığlıkları üzerine korkan şüpheli koşarak evden kaçtı. Çevredeki onlarca kamerayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti. N.K,. polis tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. N.K.'nın üzerinde yapılan aramada sahte polis rozeti bulundu. N.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
 
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde neden böyle bir şey yaptığı sorusuna, "Öylesine yaptım. Belli bir amacım yoktu. Yani sebepsizdi" diye cevap verdiği öğrenildi.

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