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Elazığ'da bir köy karantinaya alındı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Şenova köyü koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

IHA07 Nisan 2020 Salı 14:18 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 14:18
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Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Kovancılar ilçemize bağlı Şenova köyünde koronavirüs hastalığı (COVID-19) vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla köy giriş ve çıkışlarına izin verilmeyerek 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir" denildi.

Kararına ardından jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarında tedbirler alarak yolu trafiğe kapattı.

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