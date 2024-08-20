İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2024 Salı / 15 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,8239
  • EURO
    37,5194
  • ALTIN
    2742.18
  • BIST100
    10051.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir köy tamamen yandı alevlerin uğramadığı tek nokta şehidin kabri ve Türk bayrağı oldu
Güncel

Bir köy tamamen yandı alevlerin uğramadığı tek nokta şehidin kabri ve Türk bayrağı oldu

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan ve 6. gününde kontrol altına alınan orman yangınında ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, ilçeye bağlı Karayakup köyü ve mezarlığında alevlerin uğramadığı tek nokta Şehit Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve Türk bayrağı oldu.

IHA20 Ağustos 2024 Salı 12:46 - Güncelleme:
Bir köy tamamen yandı alevlerin uğramadığı tek nokta şehidin kabri ve Türk bayrağı oldu
ABONE OL

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli ilçesine kadar devam eden orman yangını çok sayıda ekibin yoğun çabalarıyla 6'ncı gününde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

Orman yangınında tamamen yanan Gördes'in Karayakup köyündeki acı manzara yürekleri dağlarken köyün mezarlığı da yangının ortasında kaldı. Alevlerin zarar veremediği tek mezar ise 2010 yılında şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve kabrinin başındaki Türk bayrağı oldu.

Şehidin köyde yaşayan ailesinin ise yangından sonra İzmir'de yaşayan kızlarının yanına gittikleri öğrenildi.

"ŞEHİT MEZARINA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞTI"

Köyün önceki dönem muhtarı olan Adnan Kaya, yangının ikinci gününde yeni kaybettiği babasının mezarını ziyaret için geldiğini ve her yerin küle döndüğünü sadece şehidin mezarının yanmadığını görerek hayrete düştüğünü anlattı. Kaya, "Şehit mezarına hiçbir şey olmamış. Yangın ikinci gün tekrar alevlenip köye doğru geldi. Helikopterler, arazözler geldi ama köy rüzgardan duman altında kaldı. Canımızı zor kurtardık. Köyü terk etmek zorunda kaldık. Evlerden bir şey alamadık. Sadece traktörünü alan kaçabildi alamayanın da traktörleri de yandı. Baraja kadar dayandık. Rüzgarda arkadan yangını tetikledi. Yangınla, baraj arasında kaldık. Suya dalmak zorunda kaldık. O arada Allah'tan rüzgar kesildi. 15-20 kişi ölecektik. Rüzgar ters döndü ya barajda boğulacaktık ya da dumandan ölecektik. Allah'tan rüzgar ters döndü ve kurtulduk" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.