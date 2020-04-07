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Güncel

Çorum'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Fındıklı köyündeki karantina uygulamasına son verildi.

AA07 Nisan 2020 Salı 13:22 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 13:22
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Mecitözü İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 24 Mart tarihli kararıyla 14 gün karantina altına alınan Fındıklı köyünün karantina süresinin dolduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, sağlık ekiplerince köyde yaşayan vatandaşların yerinde yapılan son kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildi.

Çorum'da halen Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Mecitözü'nün Bekişler, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi'nde ise karantina uygulaması devam ediyor.

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