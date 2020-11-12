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Bir saat ara ile aynı elektrik direğine çarparak kaza yapan 24 yaşındaki Burak öldü

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir saat ara ile aynı elektrik direğine çarparak kaza yapan 24 yaşındaki Burak Şahin hayatını kaybetti. Şahin, Doğulu Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 16:33
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Kaza, merkez Mezitli ilçesi Doğulu Mahallesi'nde meydana geldi. Burak Şahin dün akşam saatlerinde babası Alaattin Şahin'e ait otomobille ilçe merkezine giderken aracının kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki telefon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola düşerken Burak Şahin, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Şahin, hasar gören otomobili tamirciye götürdü. Şahin, hasarın giderilmesi için tamircinin istediği parayı almak üzere, Doğulu Mahallesi’ndeki evine gitti. Evden parayı aldıktan sonra kendisine ait motosikletle tamirciye giden Şahin, aynı telefon direğine tekrar çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrularak ağır yaralanan Şahin, yoldan geçenler tarafından çağrılan ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre tedavi gören Şahin yaşamını yitirdi. Şahin, Doğulu Mahallesi’nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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