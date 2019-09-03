Bir saat içerisinde 17 araca 3 bin 601 lira ceza kesildi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde "Algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla uygulama yapmaya devam ediyor. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'dan görevlendirilen helikopter eşliğinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler; Torbalı, Bayındır, Ödemiş, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma trafik timleri sorumluluk alanındaki karayollarında havadan trafik denetimi yaptı. Hava destekli trafik denetiminde, 'sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek, yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen araçları tespit etmek" gibi ihlaller tespit edildi. Bir saat süren denetimde, havadan belirlenen 17 araç, yer ekiplerine bildirilirken, bu araçlara ve sürücülerine 3 bin 601 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, helikopterle havadan denetimlerine, trafik yoğunluğunun yaşandığı gün ve saat dilimlerinde devam edileceği ifade edildi.