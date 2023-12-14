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Bir sandıkta kaç kişi oy kullanacak? YSK açıkladı

YSK, yerel seçimde bir sandıkta 350 seçmenin oy kullanmasını kararlaştırdı

AA14 Aralık 2023 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
Bir sandıkta kaç kişi oy kullanacak? YSK açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

350 OLARAK BELİRLENMESİNE KARAR VERİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.

YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.

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