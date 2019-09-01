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Bir ülkeye daha vize kalktı! Bugün başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelerin arasına kardeş Azerbaycan da katıldı. Azerbaycan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik 30 güne kadar vize muafiyeti uygulaması bugün başlıyor.

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Azerbaycan ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi anlaşması çerçevesinde Azerbaycan'ı ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik 30 güne kadar vize muafiyeti uygulaması bugün (1 Eylül) başlıyor.
 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıklamıştı.
 
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Cenap Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül'den itibaren vizeyi kaldırıyor. 'Bir millet iki devlete' yakışan oldu!" ifadesini kullanmıştı.
 
Çavuşoğlu, paylaşımında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na hitaben yazılan mektuba da yer vermişti.
 
 
Mektupta, şunlar kaydedimiştii:
 
"Halklarımız arasında genel tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek düzeydedir ve tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir. Karşılıklı anlaşma ve beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest yer değiştirmesinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip olan vatandaşları için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor."
 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı ilişkilerin ulusal lider Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerine uygun en üst düzeyde olduğu ifade edilmişti.
 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla ikili ilişkilerin başarıyla geliştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık, ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu açıdan, Azerbaycan'ı 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip vatandaşları için 1 Eylül'den itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor."
 
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının, vize şartının iptaliyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Azerbaycan'da 30 günden fazla kalmak isteyen Türk vatandaşlarının statüsünün, Azerbaycan'ın ilgili yasalarıyla düzenlendiği belirtildi.
 
Açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti uyguladığı hatırlatılarak Azerbaycan'ın kararının iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağı yinelendi.

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