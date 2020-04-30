Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi: Şiddetli olacak

30 Nisan 2020 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 16:43

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada İstanbul ve çevre illerde Mayıs ayının ilk haftasında gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği açıklandı. Açıklamada, "Bölgemiz bugün Trakya'dan (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ) itibaren yağışlı sistemin etkisine girdi. Bu sistem yarın (01.05.2020 Cuma) bölgemizin doğu bölümünde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağışlara neden olurken, 2 Mayıs Cumartesi günü Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistemin gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar bu sistemin yağışlarının bölge genelinde (İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülmesi beklenirken 6 Mayıs Çarşamba gününden itibaren ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin daha etkisine gireceği ve hafta sonuna kadar yağışların bölge genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor." denildi.

