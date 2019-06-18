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Trabzon'da Aralık'taki selde kaybolan bir vatandaşın cesedine ulaşıldı

Trabzon Valiliği: '(Araklı'daki sel) Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir.'

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Trabzon Valiliği: "(Araklı'daki sel) Bir vatandaşımızın cesedine ulaşılmıştır. Haber alınamayan vatandaşlarımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir."

Ayrıntılar gelecek...

İstanbul’da yol kapatıp “drift” yapan maganda kamerada

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