İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2021 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3381
  • EURO
    8,8942
  • ALTIN
    436.515
  • BIST100
    1487.26
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir yalan daha! Çeviri hatasını fırsat bildi, PR çalışması kısa sürdü
Güncel

Bir yalan daha! Çeviri hatasını fırsat bildi, PR çalışması kısa sürdü

İstanbul Çin konsolosluğun önünde Uygur Türkleri için eylem yapanlara destek olduğunu iddia eden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bizzat eylemciler yalanladı. Destek İmamoğlu'ndan değil İstanbul Valiliği'nden geldi.

29 Ocak 2021 Cuma 13:14 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 13:25
ABONE OL

ABD merkezli yayın organı Radio Free Asia'da yayınladığı haberde İstanbul Valiliği’nin kamp mağduru yakınları ile Çin Konsolosluğu arasında aracılık yaptığını belirtti. RFA’nın çevirmeni ise, metni Uygurcadan İngilizceye çevirirken “İstanbul Valiliği” yazacağına “İstanbul Belediyesi” olarak yanlış yazdı.

Yapılan basit hata, İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fırsatı kendine lehine dönüştürerek twitter hesabından yayınladı. “World Uyghur Congress'in” Twitter hesabı da hatalı haberi İmamoğlu’ndan söz ederek paylaştı. İmamoğlu’nun kendisi ya da sosyal medyasını yönetenler de alıntılayarak twitter’dan “elimden gelen gayreti göstereceğim, bana duyulan güven için teşekkürler” diyerek paylaşımda bulundu.

Kısa süre sonra “İBB Haber” hesabı da Ekrem İmamoğlu'nun tweetini RT’leyip 'Uygur Türklerinin konsolosluğa vermek istediği belgelerin İmamoğlu’nun devreye girmesiyle kabul edildiğini' paylaştı.

Gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Eylemciler, yardım edenin Ekrem İmamoğlu değil İstanbul Valiliği olduğunu twitter hesaplarından açıkladı. Yapılan paylaşımda “Çin konsolosluğundaki önündeki “Aile Nöbeti” eylemimizle ilgili bazı medya da yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili sadece İstanbul Valiliği aracı olmaya çalışmıştır” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.