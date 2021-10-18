Bir yalanı daha çürütüldü... Barış Yarkadaş yine rezil oldu

18 Ekim 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:42

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının düğününe ait olduğu iddia edilen bir paylaşım yaptı. Kısa süre sonra Yarkadaş'ın yayınladığı videonun gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Paylaşımdaki düğünün ise CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kızının düğün törenine ait olduğu iddiasıyla bir video paylaştı.

Paylaşımında "AKP'li yöneticilerin ihtişamlı yaşamı" ifadelerini kullanan Yarkadaş'ın yalan balonu kısa sürede patladı.

VİDEO CHP'Lİ İLÇE BAŞKAN YARDIMCISININ ÇIKTI

Düğün videosunun CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

Sipahioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yarkadaş'a sert tepki göstererek, yalan haberinden dolayı Barış Yarkadaş'ı dava edeceğini söyledi.

YARKADAŞ ÇARK ETTİ

Yarkadaş da Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaparak videoyu kaldırdığını duyurdu.