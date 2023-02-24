İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2023 Cuma / 4 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8805
  • EURO
    20,0054
  • ALTIN
    1108.2
  • BIST100
    5077.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bir yalanları daha çürütüldü! Askerlerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı
Güncel

Bir yalanları daha çürütüldü! Askerlerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı

'Asker kışladan geç çıktı' iddiasını yalanlayan görüntüler ortaya çıktı. Yayımlanan videoda Malatya'da askerin depremden 89 dakika sonra kışladan çıktığı görüldü.

24 Şubat 2023 Cuma 10:10 - Güncelleme:
Bir yalanları daha çürütüldü! Askerlerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından "Asker nerede?" diye paylaşımlar yaparak Mehmetçik'i suçlamak için yer arayanları, susturacak görüntüler ortaya çıktı.

'ASKER BÖLGEYE İNMEDİ' İDDİASI

Türkiye en hassas dönemlerinden birini geçirirken, çeşitli provokasyonlara uğradı. Asılsız iddialardan biri ise Mehmetçik'in deprem bölgesinde olmadığı idi.

İddialara yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyük depremin yaşandığı andan dakikalar sonra askere "hazır ol" emri verildiğini, 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin 06.00'da arama-kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

DEPREMDEN 89 DAKİKA SONRA ASKER KIŞLADAN ÇIKIYOR

Malatya'daki bir kışlanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, tüm iddiaları çürüttü. Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından saat 05.46'da kaydedilen görüntülerde, asker depremden 89 dakika sonra kışladan çıkış yaparak ihtiyaç gereken yerlere doğru hareket ediyor.

Görüntülerde kışladan çıkan askerlerin hızla kalabalığın içine karışarak depremzedelere yardım ettiği görülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.