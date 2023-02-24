Bir yalanları daha çürütüldü! Askerlerin kışladan çıkış anı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından "Asker nerede?" diye paylaşımlar yaparak Mehmetçik'i suçlamak için yer arayanları, susturacak görüntüler ortaya çıktı.

'ASKER BÖLGEYE İNMEDİ' İDDİASI

Türkiye en hassas dönemlerinden birini geçirirken, çeşitli provokasyonlara uğradı. Asılsız iddialardan biri ise Mehmetçik'in deprem bölgesinde olmadığı idi.

İddialara yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyük depremin yaşandığı andan dakikalar sonra askere "hazır ol" emri verildiğini, 2. Ordu Komutanlığı birliklerinin 06.00'da arama-kurtarma çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

DEPREMDEN 89 DAKİKA SONRA ASKER KIŞLADAN ÇIKIYOR



Malatya'daki bir kışlanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler, tüm iddiaları çürüttü. Kahramanmaraş merkezli ilk depremin ardından saat 05.46'da kaydedilen görüntülerde, asker depremden 89 dakika sonra kışladan çıkış yaparak ihtiyaç gereken yerlere doğru hareket ediyor.

Görüntülerde kışladan çıkan askerlerin hızla kalabalığın içine karışarak depremzedelere yardım ettiği görülüyor.