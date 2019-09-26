5 milyonluk vurgun! Altına bakın ne karıştırmışlar

'Takoz' diye tabir edilen farklı yöntemlerle hileli altınları piyasaya normalmiş gibi satan suç şebekesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Bir numaralı şüphelinin örgüt lideri Hakan Aydın olan şebeke 9 kişiden oluşuyor. Şüpheliler hakkında, 'Serbest Meslek Sahibi Kişilerin Dolandırıcılığı, Özel Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçları kapsamında iddianame düzenlendi.

ÇİNKO, GÜMÜŞ VE BAKIR KARIŞTIRMIŞLAR

Sabah'ın haberine göre, şebekenin altınları piyasaya normal gibi göstererek satıp bu sayede milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. İddianameye göre, Aydın'ın talimatıyla imalatçı ve dağıtıcı Volkan Akbaş, irtibatlı olduğu kuyumculardan hurda altın toplayarak imalathanesinde topladığı hurda ve altınlara farklı bir materyal katarak kalıp haline getirdi. Kalıp halindeki bu madene 'Takoz' adı verilirken takozlar içerisinde gözle görülmeyecek şekilde çinko, gümüş ve bakır karıştırdı.

TAKOZ ALTINLAR ÖNCE 3 ŞİRKETE AKTARILDI

İddianameye göre, örgütün yöneticilerinden olan altın imalatçısı Volkan Akbaş imalathanesinin etrafında çok sayıda altının ayarıyla ilgili araştırma yapan 'Ayarevi' olmasına rağmen bütün hileli takozlarda sadece 'Modern Metod Ayarevi' isimli yerde çalıştı. Burada verilen raporlarla hileli takoz altınlar Erva Altın, Reyhanlı Altın ve Menekşe Döviz isimli işyerlerinde bozduruldu. Bozdurmanın karşılığı olan altın ve paralar kurye Gökhan Şengül'e ulaştırıldı. Şengül ise örgüt lideri ve finansör Hakan Aydın'a ulaştırdı.

PİYASA KARŞILIĞI 5 MİLYON TL

3 şirketin aldığı hileli takoz altınların paraya çevrilmesi ise iddianameye göre şu şekilde gerçekleşti: Takoz altınlar karşılığı saf altın alınmak üzere İstanbul Altın Rafinerisine gönderildi. Rafineride 1 yıl sonunda gözle görülür bir açık oluşunca kimyagerler ve mühendisler tarafından yapılan incelemelerde takozlarda gözle görülecek şekilde farklı madde karışımlar bulundu. Altınlara çinko, bakır ve gümüş karıştırıldığı belirlendi. Rafineride yaklaşık 100 adet ve en düşük 500 gram olmak üzere takozlar verildi. Takoz başına 1 yıllık süreçte yüzde 20 altın değeri zarar ettiği tespit edildi. Bunun karşılığı ise piyasada 5 milyon lira olarak biliniyor.

FARK EDİNCE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmada kuyumcu firmasında müdür olarak çalışan şahıs 'Müşteki' sıfatıyla ifade verdi. E.D isimli şikayetçi ifadesinde yaşanan dolandırıcılığı nasıl fark ettiğini şu şekilde anlattı: "Saflaştırılmak üzere toplanan takoz altınları incelediğimde Modern Metod Ayar Evi'nden gelen takozların içinde altın olmayan değersiz ağır bir madde bulunduğunu, bunun hep aynı bölümlere yerleştirdiğini gördüm. Bunun üzerine gelen takozları kesip içinde madde olanları kenara ayırdım. Bu takozlar 3 firma üzerinden bize gelmektedir. Bu firmalar bu altınları ayar evi kâğıdı olduğundan tekrar kontrol ettirmezler. Parekende alırlar, kârını koyup biz toptancı firmaya gönderip karşılığını saf altın olarak alırlar. Bu altınları ayar evine veren Volkan Akbaş'tır. Ben bu söz konusu firmaları uyarmıştım. Şahıs bu firmalara gelince bana haber verdiler. Şahsa durumu anlattım, kabul etmedi. Tespit edebildiğimiz kadarıyla toplam 20 kilo altın getirmiştir. Bugünün karşılığı 5 Milyon liradır. Firmamızı bu şekilde zarara uğratmıştır."