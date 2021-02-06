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Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada peynir tenekesinde uyuşturucu yakalandı

Adana'da polisin bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği ‘Oscar' ile yaptığı aramada, bagajda, peynir tenekelerinin içerisine gizlenmiş 2 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili R.Ç. (28) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 09:55 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 09:55
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Kent girişinde önlem alan polis ekipleri, kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler, otobüste narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Oscar, otobüsün bagajındaki bir torbaya tepki verdi. Polisin kontrol ettiği torbada, peynir tenekesi içerisine gizlenmiş 2 kilo esrar ele geçirildi. Bagajın sahibi R.Ç. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli R.Ç.'nin, ifadesinde, peynir tenekesinin içerisinde esrar olduğunu bilmediğini söylediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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