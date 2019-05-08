Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?
AK Parti YSK'nın İstanbul seçimini yenileme kararına ilişkin 'Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?' sorusunu cevap veren bir video yayımladı.
- star.com.tr
Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı 31 Mart'ta yapılan İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından neden sadece İstanbul seçiminin yenilendiği konusu gündeme gelmişti. AK Parti resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu soruya yanıt verdi.
"Bir zarfta 4 pusula var neden 1’i iptal edildi de 3’ü iptal edilmedi?" soruyla yayımlanan videoda ilçe seçimleri ve diğer seçimlerin iptal edilmezken İBB seçimlerinin yenilenmesinin gerekçesi anlatıldı.
Paylaşımda ilçelerdeki 123 sandıkta tespit edilen 42 bin şüpheli oyun iki aday arasındaki oy farkından daha fazla olduğu için seçime etki edeceği ancak ilçe seçimleri ve diğer seçimlerde bu durumun söz olmadığına dikkat çekildi.
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