Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Değerli hakim ve savcılarımız, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Milletin evine hepiniz hoşgeldiniz, şeref verdiniz.

Kura törenimizin ülkemiz, milletimiz ve adalet teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.

Halihazırda ülkemiz genelinde 2 bin 415'i idari yargıda olmak üzere toplam 25 bin 449 hakim ve cumhuriyet savıcısı görev yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 25 bini aşkın hakim ve cumhuriyet savcımızın 9 bin 812'sini kadın yargı mensuplarımızın teşkil etmesini ayrıca önemli buluyorum

28 ve 18. dönemde dereceye giren 8 genç arkadaşımızdan 5'inin kadın olması takdire şayandır, memnuniyet vericidir. Kendilerini özellikle tebrik ediyorum.

Türkiye, kadınları hayatın dışına iten demokrasi ayıplarından kurtuldukça farklı bir atmosfer yakaladı. Önlerinde duran engelleri tek tek kaldırdıkça kadınlar kamu bürokrasisinde daha fazla yer almaya, daha görünür olmaya başladır.

"YENİ TÜRKİYE'Yİ HERKES KABULLENECEK"

Belki biraz zaman alacak, belki biraz hazım problemi çekilecek ama özgürlüklerin herkese eşit uygulandığı yeni Türkiye'yi herkes kabullenecek.

Bilhassa kadınların kamu-özel arımı olmadan hayatın farklı alanlarında onurluca yer almalarına herkes alışacak.

Bu vesileyle, bu büyük ailenin fertlerinden aramızdan ayrılanları rahmetle yad ediyorum. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile birlikte tüm şehitlere rabbimden rahmet diliyorum.

Konuşmamın başında büyük bir heyecanla kura çekimini bekleyen genç arkadaşlarıma birkaç hususu hatırlatmak istiyorum.

Sizler birazdan çekilecek kura ile vazifelerinize başlayacak, adalet neferi olarak görev yapacaksınız. Maaşını alıp köşesine çekilen, mesaisi bitince arabasına binip evine dönen biri olarak değil, adalet için, adaletin tecellisi için vicdanı hür, aklı hür, kalbi hür birer vatan evladı olarak inşallah fedakarca çalışacaksınız. Şüphesiz mücadelelerin en büyüğü hak için verileni, vazifelerin en faziletlisi ise adalet uğruna yapılandır.

Sizler devletimizin adalet neferleri olarak bu mücadelenin kalbindesiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maaşını alıp, köşesine çekilen, mesaisi bitince arabasına binip evine dönen biri olarak değil, adaletin tecellisi için vicdanı hür, aklı hür birer vatan evladı olarak fedakarca çalışacaksınız

Adalet, devlet ve toplum düzenimizin mihveridir. Varlığı en yüksek fazilet, yokluğu ise toplum hayatı için felakettir.

Türkiye'yi eğitim, sağlık, adalet ve emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Çok şükür, bu sözümüzün arkasında durduk.

Göreve geldiğimizde 26 bin 274 olan adalet personeli sayımız, %262 artışla bugün 95 bin 224'e çıktı

Avrupa Konseyi, adaletin etkinliği komisyonu raporlarına göre ülkemizde idari yargı mahkemelerinde ortalama dosya görülme süresi 168 gündür. Bu süre Fransa'da 314, Almanya'da 308, İtalya'da ise 574 gündür.

Yargının kendi doğal mecrasındaki işleyişine, siyaset kurumu ve medya dahil herkesin saygı duyması gerekiyor.

Adil ve etkin işleyen toplumun bütün fertlerine güven veren bir yargı sistemi için reform irademizi ilk günden beri daima canlı tuttuk.

"HUKUKUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR"

Hukuk devletinde suç işleme imtiyazına sahip sınıflar yoktur, olamaz. Hukuk ancak meşru çıkarı ve hakkın ali hatrını korur

Bizim de sorumluluğumuz hukukun işlemesine yardımcı olmak, adaletin tecellisine katkı sunmaktır.

Adalet ve hukuk, sadece mahkemenin kararlarıyla değil, toplumun her kesiminin hukuka ve adalete sahip çıkmasıyla mümkündür.

Genç hukukçularımızın meslek hayatları boyunca omuzlarında taşıdıkları bu ağır yükün bilinciyle hareket edeceklerine inanıyorum.

Yargıya siyasallaştı ithamında bulunanalar aslında çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarımızı tartışmaların içine çekerek yargıyı bizzat kendileri siyasallaştırıyor. Bunu son derece tehlikeli bulduğumu burada ifade etmek isterim.

Kabahati sürekli başkalarında arayanlar, çıkarlarına dokunulduğunda üsluplarını kirletenler artık yargıyı ve işini yapan yargı mensuplarını hedef göstermekten vazgeçmelidir.