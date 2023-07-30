Birbirlerine düştüler! Eski ortaklar arasında tansiyon yeniden yükseldi

14 ve 28 Mayıs seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin zaferiyle sonuçlandı. 'Birleşerek kazanacağız' diyen ancak bir konuda bile anlaşmaya varamayan 8'li koalisyon ise hüsranı yaşadı. Yenilginin ardından koalisyondaki her partide kriz yaşandı. 'Ortaklar' birbirini hedef aldı.

CHP'de değişim kriziyle birlikte Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası yaşanırken İYİ Parti'de düşen oylar nedeniyle panik yaşandı. Yenilginin faturası Meral Akşener'e yazıldı...

Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kurultayda yol arkadaşlarını hedef alan Meral Akşener ise "Bundan sonra size hayatta başarılar" diyerek koalisyon masasından bir kez daha kalktı. Yerel seçime kendi adayları ile gideceklerine yönelik açıklamalar yaptı.

ESKİ ORTAKLAR YENİ DÜŞMAN OLDU

Bir yandan yenilgiyle sarsılan bir yandan da kendi içlerindeki krizlerle uğraşan partileri yerel seçim paniği sardı. Yerel seçimlere sayılı günler kala ise gerilim yine tırmandı.

İYİ Partili isimlerin birçoğu, yeniden 8'li koalisyon ile birlikte hareket etmeye karşı çıktı. İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da önceki gün verdiği röportajda, "CHP'nin bize hiç faydası olmadı" diyerek dert yandı. Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP'nin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Nebi Hatipoğlu, CHP'yi suçlayarak "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yaşlandı.

Yeni dönemde Eskişehir'e ne verebilir? Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir'de hiçbir destek vermediler ki biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti iş birliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi" diye dert yandı.

İşte bu sözler, ortaklar arasında yeni bir gerilim yarattı. CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü yazarlarından Saygı Öztürk'e konuşan Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen kendisine yaşlı diyen Hatipoğlu'na çok sert çıktı.

Nebi Hatipoğlu'nun çıkışını "Zengin çocuk siyasette nasıl konuşursa o öyle konuşmuş. Ne diyeceksiniz? Sadece güldüm geçtim" ifadesini kullandı. Hatipoğlu'nun kendisi için "Artık yaşlandı, Eskişehir'e ne verebilir?" sözlerini ise şu sözlerle yanıtladı: Batıya baktığınız zaman dikkat edersen cumhurbaşkanları, başbakanlar hep ileri yaşta, tecrübesi olan insanlardan seçilir.

Biz her şeyi unutuyor, kendi derdimize dalıyoruz. Evet, benim yaşım 80'in üzerinde. Ama Allah'a şükür aklım başımda, hafızam yerinde, bedensel sağlığımda yerinde. Bunları benim mutlaka aday olacağım, siyaset yapacağım anlamında, öyle bir iddia ile söylemiyorum.