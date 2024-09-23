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Bireyleriyle görüşmelerine izin verilmiyor! Kameralı koğuşlarda 24 saat takip

Narin Güran cinayetindeki 12 tutuklu sanığın kameralı odalarda tutulduğu, kimseyle görüştürülmediği öğrenildi.

Akşam Gazetesi23 Eylül 2024 Pazartesi 08:44 - Güncelleme:
Bireyleriyle görüşmelerine izin verilmiyor! Kameralı koğuşlarda 24 saat takip
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Diyarbakır Bağlar'a bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Güran (8) cinayetinde itirafçı sanık Nevzat Bahtiyar, 3 kez ifadesini değiştirdi. Cinayetin baş şüphelisi amca Salim Güran'ın çağırması üzerine gittiği evde Narin'in cansız bedenini gördüğünü öne süren Bahtiyar, "Cesedi alıp ahıra getirdim, içeri pencereden soktum" dedi.

AHIRDA DNA İNCELEMESİ

Yeni iddialar üzerine köye giden jandarma ekipleri Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeniden DNA incelemesi yaptı. Öte yandan amcalar Salim ve Fuat, anne Yüksel, ağabey Enes, yenge Hediye ve komşu Bahtiyar'ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın kameralı özel odalarda tutulduğu; birbirleriyle ve dışarıdaki diğer aile bireyleriyle görüşmelerine izin verilmediği bildirildi. Ayrıca zanlıların odalarına sayım ve yemek ihtiyacı için giren infaz koruma memurlarının da özel seçildiği, tümünde ses kaydı alabilen yaka kamerası olduğu öğrenildi.

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